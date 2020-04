Feuerkugel über dem Attersee

Wie der Kurator der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien, Ludovic Ferriere, der APA mitteilte, gibt es in Slowenien, Italien, Deutschland, Schweiz und Österreich zahlreiche Beobachtungsmeldungen über die von einem Meteor ausgelöste Leuchterscheinung, die auch bei strahlend blauem Himmel gut zu sehen war.

Feuerkugel am Himmel gesichtet

Ein Meteorit könnte Montagnachmittag in der Nähe des Attersees niedergegangen sein. In mehreren europäischen Ländern ist eine Feuerkugel am Himmel gesehen worden.