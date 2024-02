Ex-Polizist und Pensionistin wurden in Schwanenstadt zu Lebensrettern

Der Mann wurde per Helikopter ins Spital gebracht (Symbolbild).

Die beiden Männer spielten Tennis, als der ältere plötzlich und ohne Vorzeichen auf dem Platz zusammenbrach. Sein Kollege begann sofort mit der im Polizeidienst verinnerlichten Reanimation, berichtete die Landespolizeidirektion.

Mit Defibrillator ins Leben zurückgeholt

Eine am Platz anwesende Pensionistin holte den in der Halle angebrachten Defibrillator und setzte die Rettungskette in Gang. Der 69-Jährige reanimierte seinen Tennispartner mithilfe des Defibrillators weiter, bis wieder Vitalwerte feststellbar waren. Anschließend wurde der 76-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

