Erst Sonne, dann Regen, ein bisschen Schnee, Wind: So wird das Wetter zum Wochenende

Wer noch etwas Sonne tanken möchte, sollte den Donnerstagvormittag nutzen. Da nämlich wird es zwar anfangs im Flachland teilweise noch Nebelfelder und im südlichen Bergland dichtere Wolken und leichten Regen geben, all das sollte sich aber rasch auflösen und Platz für die Sonne machen - ehe die am Nachmittag von Wolken wieder etwas in den Hintergrund gedrängt wird. „Donnerstag wird der schönste Tag dieser Woche“, sagt dazu Christian Resch von GeoSphere Austria (vormals: ZAMG).

Am Freitag heißt es dann warm anziehen. Da erwartet der Meteorologe eine markante Störung, die auch ordentlich Wind im Gepäck hat. „Am Vormittag ist mit Spitzen bis 80 km/h zu rechnen, an exponierten Stellen auch bis zu 90“, sagt Christian Resch. „Auf den Bergen wahrscheinlich mehr.“ Eventuell könnte das dem einen oder anderen Baum zusetzen - große Sturmschäden erwartet er jedoch, wie auch das Landesfeuerwehrkommando, derzeit nicht.

Im Inn- und Mühlviertel muss bereits Freitag in der Früh mit teils Wind, Regen und Graupelschauern gerechnet werden. Zusätzlich könnte die Kaltfront auch etwas Schnee bringen: Die Schneefallgrenze sinkt von 1200 auf rund 600 Meter Seehöhe, die Temperaturen liegen bei maximal 8 Grad. Den meisten Niederschlag werde es aus jetziger Sicht im südlichen Bergland geben. Dort könnten die Berge etwas angezuckert werden. „Und es kann schon sein, dass es in Bad Ischl zum Beispiel einmal schneit“, sagt der Meteorologe. Das wäre aber wohl eine kurzzeitige Erscheinung. Der Wind sei auch am Samstag noch Thema, aber bereits in abgeschwächter Form, sagt Christian Resch. Im Laufe des Nachmittags sollte die Bewölkung auflockern. Es bleibt aber noch kühl, die Höchstwerte liegen bei 6 Grad.

Der Sonntag wird aus derzeitiger Sicht trüb und teilweise regnerisch. Stellenweise könnte es auch noch einmal schneien. Die Schneefallgrenze steigt jedoch wieder.

Warten auf den Schnee

Wer schon sehnsüchtig auf beständigeren Schnee wartet, muss sich noch ein wenig gedulden. Im weiteren Verlauf sieht der Meteorologe mit den derzeitigen Daten den Wochenanfang noch mit unbeständigem Wetter, gegen Mitte der Woche sollte sich die Lage stabilisieren.

Und wann kommt nun der Schnee? „Das ist schwer zu sagen“, so Christian Resch. „In den kommenden zwei Wochen schaut es nicht danach aus“, sagt der Meteorologe.

