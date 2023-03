Elektrisierter Autofrühling startet mit 44 Stromern in die neue Saison

Die Umstände könnten kaum schlimmer sein: Corona, Chipmangel, Ukraine-Krieg. Und doch ist das Team rund um Präsident Michael Schmidt zuversichtlich, dass der 51. Linzer Autofrühling ein Erfolg wird. Österreichs älteste Motorshow öffnet am 18. und 19. März im Linzer Design Center.

Alles über die E-Mobilität

Im Mittelpunkt steht diesmal die E-Mobilität. Von 199 Neuwagen, die auf zwei Ebenen gezeigt werden, sind 44 reine Stromer plus 18 Plug-in-Hybride und 27 Hybrid-Modelle. "Das Interesse an E-Fahrzeugen ist groß", sagt Christoph Günther, Vorstandsmitglied des Autofrühlings. "Und zwar auch von Privaten." Schließlich erzeugen 50.000 PV-Anlagen in Oberösterreich Strom. "Das sind die besten Voraussetzungen für den Betrieb eines E-Autos."

Rätsel um Hybrid-Technik

Aufholbedarf bei dem Wissen rund um die E-Mobilität ortet der Sprecher des Autofrühlings, Ernest Wipplinger. "Wer kennt schon den Unterschied zwischen Plug-in-Hybrid, Hybrid und Mild- Hybrid?" Aber nicht nur dieses Detail können die Experten der Autohändler, der Linz AG, der Energie AG und des Linzer Wallbox-Produzenten Keba fundiert erklären. Die wichtigste Frage sei: "Für wen ist ein E-Auto geeignet – und für wen nicht!", sagt Ernest Wipplinger. Hier seien sachliche Beratungen nötig, um Fehlentscheidungen beim Autokauf zu vermeiden.

Verbrenner in der Überzahl

Freilich: Der Hauptteil der ausgestellten Pkw wird noch von Verbrennermotoren angetrieben. Und das Angebot ist üppig und reicht vom Fiat Panda um 15.990 Euro bis hin zum Porsche 911 um 235.000 Euro. Neuwagen von insgesamt 37 Marken werden im Design Center zu sehen sein. Inklusive des neuen Herstellers Ineos, den das Autohaus Baschinger präsentiert.

OÖN verlosen Nissan Qashqai

Stammgast auf dem Autofrühling ist neben dem ÖAMTC und dem ARBÖ auch der Club Mobil, der rund um die Mobilität für beeinträchtigte Menschen berät. Und am OÖN-Stand wird ein Nissan Qashqai e-Power verlost.

51. Linzer Autofrühling

Der Linzer Autofrühling ist am Samstag, 18., und Sonntag, 19. März, jeweils von 9 bis 18 Uhr im Design Center geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich: Erwachsene 10 Euro (ermäßigt 8 Euro), Familien (2 Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre) 20 Euro (ermäßigt 16 Euro), Kinder (bis 15 Jahre) 2 Euro und Behinderte 8 Euro.

