Ein Abend im Zeichen des guten Zwecks

Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher halten zusammen – das zeigt die OÖN-Christkindl-Aktion seit 59 Jahren. Und auch bei der alljährlichen Christkindl-Gala, die heuer am 14. Dezember im Schauspielhaus stattfindet, wird dieser Zusammenhalt unter Beweis gestellt.

Alle Künstler – von den Goaßlschnalzern über Andie Gabauer und Chanda Rule bis hin zum "Hard Chor The New Generation" – verzichten an diesem Abend auf ihre Gage zugunsten notleidender Oberösterreicher. Vor dem Schauspielhaus wird gegen eine freiwillige Spende für die größte Spendenaktion des Landes Glühmost ausgeschenkt, musikalisch begleitet von den Blech Brass Brothers, die später auf der Bühne stehen. Musical Academy Puchenau macht sich auf die Suche nach Santa und die Tanzabteilung des Landestheaters zeigt einen Ausschnitt aus dem aktuellen Stück "Romeo & Julia". Eric Papilaya und OÖN-Christkindl Karoline Ploberger führen durch den Abend. Der Reinerlös aus dem Kartenverkauf kommt der Christkindl-Aktion zugute – und somit Landsleuten, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind.

Karten gibt es unter landestheater-linz.at oder per Telefon: 0732/7611-400

