Drogen und viel zu schnell unterwegs - mehr als 600 Anzeigen

Gemessen und kontrolliert wurde zwischen 16 Uhr am Freitag und ein Uhr Samstagfrüh - also 9 Stunden. Dabei wurde bei 7905 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 605 waren zu schnell unterwegs und werden angezeigt. Der Spitzenwert lag bei 151 km/h im Bereich einer 70-iger Beschränkung. Weiters wurden drei Suchtgiftlenker angehalten, einer Ärztin vorgeführt und für fahruntauglich befunden.

Schwerpunkte der Kontrolle lagen auch in der Roadrunner beziehungsweise Tuningszene, wie die Polizei mitteilte. Die technische Überprüfung erfolgte durch Amtssachverständige der Oberösterreichischen Landesregierung. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden insgesamt 46 Fahrzeuge kontrolliert, 13 Fahrzeuge wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An fünf Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug (Technik und Lärm) festgestellt. Bei diesen fünf Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden wegen technischer Mängel 53 Anzeigen erstattet. Vor Ort schrieben Mitarbeiter des Polizeikommissariats Wels Strafbescheide in einer Gesamthöhe von 7.940 Euro.