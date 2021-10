Drei Bezirke in Oberösterreich über Inzidenz von 300

"Auf diese Spitzenposition können wir nicht stolz sein", sagt Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich.

Die Bezirke Ried, Braunau, Steyr-Land, Kirchdorf, Steyr-Stadt, Schärding und Linz-Land führen derzeit die bundesweite Inzidenz-Tabelle an. Unter den 20 Bezirken mit den meisten Neuinfektionen finden sich derzeit elf aus Oberösterreich. "Als Mediziner tut mir so eine Statistik im Herzen weh", sagt Niedermoser. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der vergleichsweise niedrigen Impfquote in Oberösterreich und der hohen Zahl an Neuinfektionen im Land.

Niedermoser fordert von der Landespolitik, die strengeren Anti-Corona-Maßnahmen in Wien für Oberösterreich als Vorbild zu nehmen, um das Infektionsgeschehen zu bremsen. Gestern meldete der Krisenstab des Landes 453 Neuinfektionen in Oberösterreich. Damit sind derzeit 4210 Menschen im Land nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

154 Menschen in Oberösterreich sind so schwer an Covid-19 erkrankt, dass sie derzeit im Krankenhaus behandelt werden müssen. 118 Patienten liegen auf einer Normalstation. 36 müssen intensivmedizinisch betreut werden. 91,7 Prozent der Erkrankten auf einer Intensivstation sind laut den Zahlen des Landes nicht geimpft.

In oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind derzeit 31 Mitarbeiter und 16 Bewohner infiziert.

Musterschüler Burgenland

Im Vergleich der Bundesländer hat derzeit vor allem das Burgenland die Pandemie gut im Griff. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort bei 68,9. Das ist der mit Abstand niedrigste Wert aller Bundesländer. Mit einer Impfquote von 68 Prozent ist das Burgenland im Bundesvergleich ebenfalls Spitzenreiter. Besonders positiv auffällig ist im Burgenland die Statutarstadt Rust: Dort gab es in den vergangenen sieben Tagen überhaupt keine Neuinfektionen. Damit ist Rust derzeit der einzige Bezirk in Österreich mit einer Inzidenz von null.