Drei Arbeiter stürzten bei Unfällen in die Tiefe: Schwer verletzt

Bei zwei schweren Arbeitsunfällen im Bezirk Urfahr-Umgebung und in Schärding sind gestern drei Männer schwer verletzt worden. Sie waren jeweils aus großer Höhe in die Tiefe gestürzt.

Der erste Unfall ereignete sich am späten Vormittag in Oberneukirchen: Ein 53-Jähriger aus St. Peter am Wimberg und ein 19-Jähriger aus Kirchschlag waren mit Dachdeckerarbeiten an einem Stallgebäude beschäftigt. Dafür standen sie in einem Metallkorb, der mit Spanngurten und Ketten an einem Kran befestigt war. Gesteuert wurde dieser von dem 19-Jährigen. Als der Korb den Dachgiebel des Gebäudes erreicht hatte, bewegten sich beide Arbeiter zur Seite, der Korb kippte zur Seite und beide Männer stürzten rund 9,5 Meter auf das Dach eines angrenzenden Stallgebäudes. Die schwer Verletzten wurden von einem Notarztteam erstversorgt. Danach wurde der 53-Jährige ins Spital nach Steyr geflogen und der 19-Jährige ins UKH Linz gebracht.

Von Sohn gefunden

Drei Stunden später stürzte auf einem Bauernhof in Zell an der Pram (Bezirk Schärding) ein 45-jähriger Landwirt aus sieben Metern Höhe auf einen Betonboden. Er war zuvor alleine mit Abrissarbeiten auf einem Dach seines Hofes beschäftigt.

Er war dabei, ein altes Welleternitdach zu demontieren. Danach schnitt er mit einer Motorsäge die Holzkonstruktion des Dachstuhls durch. Möglicherweise rutschte er dabei aus. Sein Sohn fand ihn auf dem Boden liegend. Der Schwerverletzte wurde zum UKH nach Salzburg geflogen.