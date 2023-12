"Die Menschen zahlen teilweise noch die Weihnachtsgeschenke von 2021 ab"

Kaufrausch im Dezember, böses Erwachen im Jänner. Gerade bei den Weihnachtseinkäufen sitzt bei vielen Menschen im Land das Börserl besonders locker. In der Absicht, Freunden und Familie die größtmögliche Freude unter den Christbaum zu legen, ist die Gefahr groß, in die Schuldenfalle zu tappen.

Wird die finanzielle Lage schließlich aussichtslos, bleibt vielen nur der Gang zur Schuldnerhilfe oder Schuldnerberatung. Und das seien in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen gewesen, sagt Thomas Berghuber, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Oberösterreich. "Die hohe Inflationsrate und die gestiegenen Lebenserhaltungskosten haben die Situation noch einmal verschärft", sagt Berghuber.

4128 Neuzugänge hätten Schuldnerberatung und Schuldnerhilfe im heurigen Jahr in Oberösterreich verzeichnet – knapp 500 mehr als im Vorjahr (3684) und 900 mehr als im Jahr 2021 (3241). Die Zahl der Beratungsgespräche sei mit 16.604 im Jahresvergleich ebenfalls angestiegen, sagt der Geschäftsführer der Schuldnerhilfe, Thorsten Rathner.

Besonders Ratenzahlungsmodelle aufgrund vermeintlich niedriger Teilbeträge würden dazu führen, dass Menschen sich übernähmen. "Der Zinssatz liegt oft bei mehr als 20 Prozent, außerdem verliert man bei mehreren Ratenzahlungen schnell den Überblick", sagt Rathner.

Auch bei der Schuldnerberatung sieht man größte Gefahr für Überschuldung in den von Geschäften beworbenen Ratenzahlungen. "Wir haben überschuldete Klienten, die teilweise noch die Weihnachtsgeschenke von 2021 abbezahlen", sagt Thomas Berghuber, der grundsätzlich dazu rät, keine Geschenke "auf Pump" zu kaufen.

Weg aus dem Minus ist steinig

Neben dem Vermeiden von Ratenzahlungen raten beide Vereine dazu, sich vor dem Weihnachtseinkauf ein Budget zurechtzulegen und Rechnungen für eine eventuelle Rückgabe aufzuheben. "Es sind eigentlich ganz einfache Tipps, wenn sich jeder daran halten würde, gäbe es weitaus weniger Fälle, in denen wir tätig werden müssen", sagt Rathner. Hilfe suchen würden sich Menschen erst, wenn der Schuldenberg bereits verhältnismäßig hoch sei: "Der durchschnittliche Klient hat bei seinem ersten Beratungsgespräch einen Schuldenstand zwischen 50.000 bis 60.000 und befindet sich bereits in einer Schuldenspirale, kommt also nicht mehr selbstständig aus dem Minus", sagt Berghuber.

Medial werde man Ratschläge für den nachhaltigen Geschenkekauf gemeinsam mit dem Land Oberösterreich mit einer Kampagne verbreiten. Laut Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sollten Menschen "besonders bei Lockangeboten vorsichtig sein". Denn Schulden, "die man einmal leichtsinnig angehäuft hat, gehen in der Regel nicht mehr so schnell weg".

