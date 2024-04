Die Lieblingszeitung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher

Die OÖNachrichten sind die beliebteste Informationsquelle* unter den Tageszeitungen in Oberösterreich. Eine tägliche Markenreichweite von 413.000* Leserinnen und Lesern über alle Kanäle hinweg festigt die herausragende Position der OÖNachrichten als verlässlicher Informationsträger in der Region.

Von Montag bis Samstag lesen in Oberösterreich 314.000 ** Menschen (Reichweite 24,5% **) die OÖNachrichten, am Wochenende kann eine beachtliche Reichweite von 371.000*** Leserinnen und Lesern (Reichweite 29,0% ***) verzeichnet werden. Ihre Stärke können die OÖNachrichten auch österreichweit beweisen: So informieren sich 359.000 Personen (Reichweite4,7%****) täglich, sowie 431.000***** Österreicherinnen und Österreicher (Reichweite: 5,6%****) am Wochenende in den OÖNachrichten über das tagesaktuelle Geschehen.

"Diese Ergebnisse bestätigen die Rolle der OÖNachrichten als führende Tageszeitung in Oberösterreich. Qualität, Seriosität und Unabhängigkeit sind von entscheidender Bedeutung für unsere Leserinnen und Leser, und das ist es, was sie in den OÖNachrichten täglich bekommen", sagt Susanne Dickstein, Chefredakteurin der OÖNachrichten. Gerade in einem Jahr, in dem mehrere richtungsweisende Wahlen stattfinden werden und die Demokratie in all ihrer Standfestigkeit und Wehrhaftigkeit gefordert sein wird, sind das grundlegende Werte, die den OÖNachrichten ebenso wichtig sind wie ihren Leserinnen und Lesern. Das hohe Maß an gesellschaftlicher Verantwortung, das sich daraus ergebe, sei wesentlicher Teil des Selbstverständnisses der OÖN-Redaktion. Nicht zuletzt OÖN-Initiativen wie „Unser Wald“, deren Ziel es ist, 100.000 Bäume für Oberösterreich zu setzen, sind nachhaltige Zeichen, im Land Positives zu bewegen.

*Media-Analyse 2023, CMR, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.301 Interviews, Jan - Dez 2023, Schwankungsbreite +/- 1,9 %

**Media-Analyse 2023, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.301 Interviews, Jan - Dez 2023, Schwankungsbreite +/- 1,8 %

***Media-Analyse 2023, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.301 Interviews, Jan - Dez 2023, Schwankungsbreite +/- 1,9 %

****Media-Analyse 2023, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.282 Interviews, Jan - Dez 2023, Schwankungsbreite +/- 0,3 %

*****Media-Analyse 2023, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.282 Interviews, Jan - Dez 2023, Schwankungsbreite +/- 0,4 %

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper