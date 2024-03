Der "Wärme-Wandler" als erster Schritt für eine grünere Fernwärme

"Die Fernwärme ist eine Schlüsseltechnologie der Energiewende", betont Josef Siligan, Vorstand der Linz AG. Oberösterreichs größter Fernwärme-Produzent versorgt in Linz, Traun und Leonding aktuell 89.000 Wohnungen. "Fernwärme ist die Lösung für den urbanen Raum", sagt Christian Scheinecker, Leiter der Linz-AG-Energieerzeugung im OÖN-Gespräch. Neben dem Netzausbau, um mehr Menschen versorgen zu können, gilt es aber auch, 2040 in der Wärmeerzeugung klimaneutral zu sein. Dafür muss die Fernwärme grüner werden, wie die vorherrschende Abhängigkeit vom Erdgas zeigt.

Wärmepumpe als "Kerntechnologie"

40 Prozent – so hoch ist in der Fernwärmeerzeugung der Erneuerbaren-Anteil. Mit dem "Wärme-Wandler" macht die Linz AG einen Schritt in der Dekarbonisierung – weg vom fossilen Gas, und der Kohlendioxid-Ausstoß wird minimiert. "Die Kerntechnologie des Wärme-Wandlers ist, heruntergebrochen, eine Wärmepumpe", erklärt Scheinecker. Die Wärmepumpe erfreue sich nicht nur im Privaten, sondern auch bei den Stadtwerken großer Beliebtheit.

Beim "Wärme-Wandler" werde die im Biomasseheiz- und Reststoffheizkraftwerk entstehende Abwärme für die Fernwärmeerzeugung genutzt. Dadurch soll sich der Erneuerbaren-Anteil um 10 bis 15 Prozent steigern.

Die erste Idee für das Projekt, mit einem Kostenpunkt im hohen zweistelligen Millionenbereich, gab es bereits vor rund zehn Jahren. Ab Ende 2027 sollen die Haushalte mit grünerer Fernwärme versorgt werden.

Blick nach Skandinavien

Zwischen der ersten Skizze und der Inbetriebnahme liegen Vorprojekte, eine Machbarkeitsstudie sowie ein Lokalaugenschein in Skandinavien, wo "Referenzanlagen" besichtigt wurden. "Die Gase zu kondensieren und über Wärmepumpen zu nutzen, ist eine bewährte Technologie. Was es bei uns so speziell macht, ist es, diese Technologie in einen bestehenden Anlagenpark zu integrieren", sagt Scheinecker, der auch mit der Verfügbarkeit von Ressourcen kämpft: "Wir müssen die Projekte in die Realität bringen, wenn aber ein externer Transformator drei Jahre Lieferzeit hat, wird es langwierig."

Nach der Umsetzung des "Wärme-Wandlers" müssen die nächsten Maßnahmen zur Reduzierung des Erdgasanteils in der Fernwärmeerzeugung folgen. Es brauche für das Erdgas einen alternativen, gasförmigen Brennstoff. "Darüber zerbrechen wir uns jeden Tag den Kopf", sagt der Abteilungsleiter.

Neben Biomethan könne in der Fernwärmeerzeugung auch grüner Wasserstoff mittel- beziehungsweise langfristig eine Rolle spielen. "Wir beschäftigen uns intensiv damit", bestätigt Scheinecker, der jedoch anmerkt, dass es neben einer nationalen Produktion auch einen "größeren Import" an grünem Wasserstoff brauche.

Alles zum Thema Energiewende erfahren Sie von 8. bis 10. März bei der " WeBuild"- Energiesparmesse.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.