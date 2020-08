Coronavirus: Todesfall und sechs Neuinfizierte in Oberösterreich

Ein 84-jähriger Mann (mit Vorerkrankungen) aus dem Bezirk Wels-Land ist im Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels gestorben. Das ist der 65. Todesfall im Bundesland.

In Alten- und Pflegeheimen sind aktuell vier Mitarbeiter und ein Bewohner an Corona erkrankt. (Stand 3.8.20).

Bei Fällen, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind, ist die Lage stabil, in Summe gibt 168 Fälle. Bisher gibt es 115 Fälle von Reisenden, die in Summe 53 Folgefälle ausgelöst haben.

In St. Wolfgang hat sich die Zahl der Infizierten auf 79 (+1) Personen erhöht. Alle Mitarbeiter in den von Covid-19-Fällen betroffenen Hotels werden heute und am Dienstag erneut getestet.

Im ganzen Bundesland wurden am Sonntag 510 Tests durchgeführt. Die Reproduktionszahl liegt in Oberösterreich bei 0,96 (Stand 30. Juli, Österreich: 1,04).

Welser Messe abgesagt

Die Stadt und die Messe Wels verkündeten indes, dass das Welser Volksfest 2020 ersatzlos gestrichen wird. Aufgrund der geltenden Vorschriften des Bundes zur Covid-19-Prävention sei es der Messe Wels nicht möglich, das für 3. bis 6. bzw. 10. bis 13. September geplante Welser Volksfest heuer abzuhalten. Auch wenn der Magistrat deutlich höhere Besucherzahlen - als in der Verordnung des Bundes vorgesehen - bewilligen könnte, gebe das der Messe Wels zu wenig Sicherheit, um das Volksfest mit der entsprechenden Vorlaufzeit planen zu können, hieß es in einer Presseaussendung der Stadt. Außerdem könne eine eventuelle zweite Covid-19-Welle dem Fest immer noch einen Strich durch die Rechnung machen.

