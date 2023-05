Bei Heimfahrt von der Wurzeralm: Auto stürzte steile Böschung hinunter

Zu einem Verkehrsunfall in der Nähe der Talstation der Wurzeralm ist es am Freitagnachmittag gekommen. Am Steuer des Firmenwagens saß ein 64-Jähriger, der am Beifahrersitz seine 23-jährige Arbeitskollegin. Doch beim Zurücksetzen kam der Lenker mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte über eine steil abfallende Böschung mehrere Meter in die Tiefe.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam auf einem Hang auf den Rädern zum Stillstand. Die Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eingeliefert, wie die Pressestelle der LPD mitteilte.

