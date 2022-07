Bedrohte Ärztin tot aufgefunden: Kein Fremdverschulden

Freitagmorgen wurde die Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria K. tot in ihrer Praxis aufgefunden, wie die Staatsanwaltschaft Wels den OÖNachrichten bestätigte. Fremdverschulden werde ausgeschlossen, eine Obduktion sei nicht angeordnet worden.

Ende Juni hatte die Ärztin ihre Praxis in Seewalchen am Attersee "bis auf Weiteres geschlossen". Mitte Juli gab sie bekannt, nicht wieder öffnen zu wollen. "Solche Arbeitsbedingungen, wie wir sie die vergangenen Monate erlebt haben, sind niemandem zuzumuten", schrieb sie als Begründung auf ihrer Homepage. Sie hatte nach eigenen Angaben "sieben Monate lang" in unregelmäßigen Abständen per Mail Morddrohungen von Impfgegnern erhalten- und diese auch veröffentlicht.

Staatsanwaltschaft ermittelte

Die Staatsanwaltschaft Wels hatte im Juni das Ermittlungsverfahren gegen einen Verdächtigen eingestellt. Eine deutsche Hacker-Aktivistin will aber nach eigenen Angaben einen Mann ausfindig gemacht haben, der die Droh-E-Mails verfasst haben soll. Man werde bei der zuständigen deutschen Behörde Anzeige erstatten und ihr die Namen der Verdächtigen übermitteln, hatte Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels Anfang Juli gesagt.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Hier finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at