Ausgeforscht: Alko-Lenker verlor bei Unfall sein Kennzeichen

In Haid fuhr ein 43-jähriger Mann am gestrigen Montagabend mit dem Pkw seiner Mutter auf der Traunuferstraße von der B139 kommend in Fahrtrichtung Ansfelden.

Beim Linksabbiegen kollidierte er mit dem Eckpfeiler eines Gartenzauns. Der Lenker aus dem Bezirk Linz-Land verließ laut Zeugen die Unfallstelle, allerdings blieb das vordere Kennzeichen auf der Straße liegen.

Aufgrund des Kennzeichens wurde die Zulassungsbesitzern ausgeforscht. Ihr Sohn wurde folglich als Unfalllenker eruiert und zu einem Alkomattest aufgefordert, welcher positiv verlief. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und Anzeige wird erstattet.

