Ausgangsbeschränkung lässt das Datenvolumen massiv ansteigen

Das "Zu-Hause-Bleiben" wird das Datenvolumen massiv ansteigen lassen – und punktuell vor allem im Mobilfunknetz die Übertragungsgeschwindigkeiten bremsen, so Bernhard Schuster, IT-Experte und Chef des Innviertler Internetproviders Infotech.

Zugriffe auf Videoplattformen und Streaming werden noch sprunghafter ansteigen, als in den vergangenen Tagen ohnehin schon geschehen. "Wir haben bereits vor einigen Tagen einen Zuwachs beim Datenvolumen um 25 Prozent registriert. Eine Verdoppelung der Menge im Vergleich zu Vorkrisenzeiten ist jetzt durchaus zu erwarten", sagt Schuster. Homeoffice für Arbeitnehmer und E-Learning für Massen von Schülern tragen zwar auch zu erhöhtem Datenvolumen bei. "Aber bei weitem nicht so viel, wie man als Laie vielleicht erwarten würde." Die Zugriffe auf Videoplattformen – Datenstreaming – schlagen vom Volumen erheblich mehr durch. Dass sich nicht überall gewohnte Übertragungsraten aufrechterhalten lassen werden, davon sei auszugehen, vor allem beim Datenverkehr via Handy, so der IT-Experte.

"Zu regionalen Unterschieden kann man keine pauschalen Aussagen treffen. Da gibt es punktuelle Unterschiede bei den Anbindungen der Mobilfunksender. Wo das Netz jetzt schon am Limit ist, werden die Übertragungsgeschwindigkeiten sinken. Die Sprachtelefonie ist davon nicht betroffen." Kurzfristig lasse sich daran technisch kaum etwas ändern.

