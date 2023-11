Kindergarten im Pfarrheim Vöcklabruck evakuiert: 45 Kinder in Sicherheit gebracht

Die Kinder wurden in den nahegelegenen Turnsaal gebracht.

Wenige Minuten vor 9 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Rauch im Pfarrhof lautete die Erstmeldung. An der Einsatzstelle zeigte sich die Rauchentwicklung, die sich aber durch die historische Bauweise nicht sofort orten ließ. "Wir haben zur Sicherheit den Kindergarten geräumt, der im Pfarrhof untergebracht ist", sagt FF-Einsatzleiter Klaus Aichmair im Gespräch mit den OÖN. Die 45 Kinder wurden vorübergehend in den nahegelegenen Turnsaal untergebracht. "Die Kinder haben das mit ihren Betreuerinnen alles sehr entspannt erlebt", sagt Aichmair.

Der Brand wurde dann relativ rasch in einem E-Schrank lokalisiert. "Mit Hilfe des Stromversorgers haben wir das Gebäude stromlos gestellt und das Feuer ausbrennen lassen", so Aichmair. Nachdem das Gebäude belüftet wurde, durften die Kinder wieder in ihre Gruppen zurück. Für sie war die Turnstunde eine angenehme Abwechslung, Gefahr bestand zu keiner Zeit für die Kindergartenkinder.

Der Brand war in dem historischen Gebäude nicht leicht zu lokalisieren. Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / KALTENLEITNER (TEAM FOTOKERSCHI.AT / KALTENLEITNER)

