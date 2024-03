Auffahrunfall in Lengau mit 6 Verletzten

Ein Lkw-Fahrer hatte offenbar zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihm links abbiegen wollte und krachte auf den Pkw. Der Wagen der 19-jährigen Lenkerin, die gemeinsam mit einer 18-jährigen Freundin unterwegs war, wurde in den Gegenverkehr in ein Auto mit vier Insassen geschleudert, so die Polizei.

Der entgegenkommende Wagen wurde von einem 18-Jährigen gefahren. Er, sein 14-jähriger Bruder und die Eltern wurden ebenso verletzt wie die jungen Frauen im anderen Fahrzeug. Alle sechs Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.