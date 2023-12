Asylwerber randalierte in Linz und verletzte 2 Polizisten

Am Dienstag um 8:20 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein Asylwerber in einer Asylunterkunft in Linz randalierte.

Beim Eintreffen der Polizisten schlug der Mann, ein 31-jähriger Libyer, einer Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Beim Versuch der Festnahme schlug der Mann mehrfach um sich und verletzte dadurch einen weiteren Polizisten. Nach der Festnahme wurde der Libyer in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Auch dabei verhielt sich der Beschuldigte äußerst aggressiv und schlug mehrfach mit Kopf und Füßen um sich. Aufgrund dieses Verhaltens war eine Vernehmung vorerst nicht möglich.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 31-Jährige in die Justizanstalt Linz überstellt. Die verletzten Polizeibeamten verblieben dienstfähig.

