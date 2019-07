Arbeiter nach Sturz bewusstlos

Der 25-jährige polnische Staatsbürger führte am Montagvormittag Hilfsarbeiten auf dem Hof eines 52-Jährigen im Gemeindegebiet von Mehrnbach durch. Gegen 10:30 Uhr stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache in der Werkstatt des Bauernhofes und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Das Sturzgeschehen wurde von niemandem beobachtet. Nach einigen Minuten wurde er vom Landwirt bewusstlos am Boden liegend aufgefunden und erstversorgt. Von Rettung und Notarzt wurde der Pole in das Krankenhaus Ried eingeliefert.

