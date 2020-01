Alkolenkerin prallte mit 2,42 Promille gegen Baum - und blieb unverletzt

Der Unfall passierte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der Oberinnviertler Landesstraße im Ortsgebiet von Geretsberg. Eine 35-jährige deutsche Staatsbürgerin aus dem Bezirk Braunau war mit ihrem Pkw in Richtung Gundertshausen unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve geradeaus weiter und geradewegs in den angrenzenden Wald fuhr. Der Wagen prallte frontal gegen eine 20 Meter hohe Fichte. Dass die Frau unverletzt blieb, grenzt an ein Wunder, denn ihr Auto hatte einen Totalschaden. Auch der Baum wurde stark beschädigt und musste von der Feuerwehr gefällt werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,42 Promille.

