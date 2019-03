Acht Feuerwehren bei Waldbrand im Einsatz

BUCHKIRCHEN. Acht Feuerwehren mit mehr als 100 Mann waren am Samstag Nachmittag im Gemeindegebiet von Buchkirchen im Bezirk Wels-Land im Einsatz, um einen Waldbrand zu löschen.

Bild: Matthias Lauber

Alarmiert worden war um 14.20 Uhr, es handelt sich um unwegsames Gelände, die Helfer mussten eine lange Löschleitung eine Anhöhe hinauf eine lange Löschleitung legen – um Wasser aus einem Teich und sogar einem Pool zu pumpen.

Betroffen war eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern. Der Brand war durch den Defekt eines landwirtschaftlichen Geräts ausgebrochen, der Besitzer hatte kein Mobiltelefon bei sich und musste erst nach Hause eilen, um die Einsatzkräfte zu alarmieren.

„Zum Glück war es windstill. Sonst hätte sich der Brand in der Zwischenzeit vermutlich noch weiter ausgebreitet“, so Buchkirchens Feuerwehrkommandant Walter Guggenberger im Gespräch mit den OÖN. Der Brand war zwar gegen 15.30 gelöscht, präventive Nachlöscharbeiten dauerten aber länger an. Verletzt wurde niemand.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema