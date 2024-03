65-Jähriger stahl Luxuskarossen in größerem Stil

Das dürfte es vorläufig gewesen sein mit dem florierenden Autohandel des 65-Jährigen aus der Ukraine. In der Nacht auf Donnerstag erwischte die Polizei den Mann, als er sich wieder Nachschub geholt hatte.

Schon in den vergangenen Wochen war es häufiger zu Diebstählen von hochpreisigen Autos gekommen: Vorwiegend Audis, heißt es seitens der Polizei. Aber keine Neuwagen, sondern Modelle aus den Jahren 2017 bis 2019. Doch die waren immerhin auch noch 40.000 bis 60.000 Euro wert.

Zuletzt hatte sich der 65-Jährige einen A5 geholt und wollte ihn außer Landes bringen. Die Polizei war ihm jedoch schon auf der Spur, seine bevorzugte Route war bekannt, als in der Nacht auf Donnerstag in Eberstalzell das Auto gestohlen wurde. In der Nähe der Grenze zu Tschechien konnte das Auto aufgehalten werden.

Der 65-jährige Ukrainer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht.

