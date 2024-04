64. Narzissenfest: Die Krone wird weitergereicht

Mit der offiziellen Krönung der neuen Narzissenhoheiten wird am 30. Mai das größte Blumenfest Österreichs – das 64. Narzissenfest – feierlich in Bad Aussee eröffnet. Im Kur- & Congresshaus wird die amtierende Königin Michaela Ertlschweiger gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Sophia Hellwig und Celin Pichler die Narzissenkronen an ihre Nachfolgerinnen weiterreichen.

Publikum wird entscheiden

Das Besondere in diesem Jahr: Das Publikum entscheidet, wer tatsächlich zur Königin gekrönt wird. „Wir wollten den Ausseern auch ein Mitspracherecht geben. Außerdem bleibt es so bis zum Ende spannend, wer das Rennen machen wird“, sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. „Aber egal, wie die Entscheidung ausfällt: Jede der drei Damen geht an diesem Abend als Gewinnerin hervor.“

Noch bis Sonntag, 28. April, läuft die Bewerbung. Danach werden die Kandidatinnen zum Casting am 4. Mai an den Grundlsee eingeladen, um sich den Fragen einer Jury zu stellen. Wie bereitet man sich darauf am besten vor? „Das Wichtigste ist: nicht verstellen, sondern sich selbst treu bleiben“, sagt die Gmundnerin Sophia Hellwig, die sich vergangenes Jahr dem Casting erfolgreich gestellt hat. „Es werden auch Fragen zum Ausseerland gestellt. Dazu noch ein bisschen schlagfertig sein und Spaß haben, dann kann nichts schiefgehen“, lautet der Rat der Narzissenprinzessin. „Das Schönste ist sowieso das Narzissenfest selbst.“ Dieses findet in diesem Jahr von 30. Mai bis 2. Juni in der Gemeinde Grundlsee statt.

Bewerbungen können online unter narzissenfest.at/bewerbung eingereicht werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger