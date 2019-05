40-Jähriger verunglückte mit Motorrad tödlich

ROHR IM KREMSTAL. Bei einem Motorradunfall in Rohr im Kremstal (Bezirk Steyr-Land) kam am Mittwochnachmittag ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen ums Leben.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Bild:

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad hat für einen 40-jährigen aus Rottenbach am Feiertag tödlich geendet. Der Mann war gegen 15:15 Uhr auf der Voralpenstraße zwischen Kremsmünster und Rohr im Kremstal mit einem Pkw kollidiert und hatte dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das bestätigte die Landespolizeidirektion gegenüber den OÖN.

(www.laumat.at)

Der 40-Jährige hatte mit einem Bekannten einen Ausflug unternommen. Gegen 15.10 Uhr kam ihm in einer leichten Kurve ein 59-jähriger Welser in seinem silberfarbenen Renault entgegen. Welcher der beiden Lenker über die Fahrbahnmitte gekommen war, muss ein Sachverständiger klären.

Der Biker wurde durch die Wucht des Aufpralls 50 Meter in eine Wiese geschleudert, Teile des Motorrads lagen überall verstreut. Ein zufällig nachkommender Mediziner leistete unverzüglich erste Hilfe, doch der Biker starb noch an der Unfallstelle.

Pkw-Lenker schwer verletzt

Der Lenker des Renault, ein 59-jähriger Welser, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Martin 3 brachte ihn in das Klinikum nach Wels. Seine Gattin, die auf dem Beifahrersitz gesessen war, wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Bekannte des tödlich Verunglückten erlitt einen schweren Schock.

Details zum Unfallhergang waren am Abend noch nicht bekannt. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rohr im Kremstal an. Die B122 war rund zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Feuerwehr und Polizei richteten eine Umleitung ein.

(www.laumat.at)

Es war dies der dritte tödliche Motorradunfall in diesem Jahr in Oberösterreich. Auf der B156 in Altheim (Bezirk Braunau) kam Ende März ein 27-jährige Motorradfahrer ums Leben. Der junge Mann war gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Wagens gekracht und nach dem Aufprall in ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert worden.

Vor genau einer Woche, am 24. April, starb ein 31-Jähriger aus Bayern bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Münzkirchen (Bezirk Schärding). Der junge Mann hatte ohne fremdes Zutun die Kontrolle über sein Zweirad verloren, war auf der B136 gestürzt und mit dem Kopf gegen den Steher einer Leitplanke gerutscht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema