4 Tote bei Flugzeugabsturz am Kasberg

Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Flugzeugabsturz im Bereich Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) informiert. Die Flugsicherung Austro Control hatte das Verschwinden des Flugzeuges auf dem Radarschirm beobachtet. Sofort rückten Einheiten der Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und Bergrettung aus, um die vermeintliche Absturzstelle zu erreichen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau lokalisiert werden konnte.

Durch intensive Suchaktionen, unterstützt von Rettungs- und Polizeihubschraubern, gelang es den Einsatzkräften gegen 13.30 Uhr, Wrackteile in der Nähe der Sepp-Huber-Hütte am Kasberg zu lokalisieren. Am späten Nachmittag bestätigte sich der Verdacht, dass alle Insassen ums Leben gekommen sind. Eine eindeutige Identifizierung konnte am späten Samstagnachmittag noch nicht vorgenommen werden. Der Grund für das Unglück ist derzeit noch unbekannt, ebenso das genaue Flugziel – das Landeskriminalamt OÖ hat die Ermittlungen übernommen. Klar scheint vorerst nur, dass das Flugzeug im Zickzackkurs über dem Kasberg beobachtet wurde.

Laut der Plattform Aviation Safety Network handelte es sich bei der Maschine um eine einmotorige Rockwell Commander 112B. Sie startete in Pribram in Tschechien und war auf den Weg nach Medulin in Istrien.

Wenn weitere Informationen vorliegen, werden wir darüber berichten.

