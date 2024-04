34-Jährige in Zug von Schärding nach Linz sexuell belästigt

Bereits am 25. März wurde eine 34-Jährige aus dem Bezirk Schärding sexuell belästigt, nachdem sie um 15:45 Uhr am Bahnhof Schärding in einen Zug Richtung Linz einstieg. Ein Mann stieg ebenfalls in diesen Zug ein und setzte sich in Sichtweite der Frau. Danach begann er, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen.

Die geschockte Frau verließ das Zugabteil und erstattete noch am selben Tag die Anzeige bei der Polizei. Durch akribische Ermittlungen konnte ein 25-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz ausgeforscht werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

