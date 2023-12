33-Jähriger in Gilgenberg von Baum erschlagen

Die starken Schneefälle am vergangenen Wochenende haben Spuren hinterlassen. Bei den Aufräumarbeiten ist es am Dienstag in Gilgenberg (Bezirk Braunau) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Kurz vor 16 Uhr war ein 33-jähriger Forstarbeiter aus Salzburg von einem Wurzelstock getroffen und tödlich verletzt worden.

Der junge Mann hatte gemeinsam mit einem 24-Jährigen im Wald gearbeitet, um Schäden infolge der Schneelast zu beseitigen. Er wollte einen entwurzelten Baum wegräumen, der von einem Hang auf die Gemeindestraße gestürzt war. Als er mit der Motorsäge neben dem Baum stand, um den Wurzelstock vom Stamm abzuschneiden, kippte der Wurzelstock auf den Boden und begrub den jungen Mann unter sich.

Sein 24-jähriger Kollege versuchte noch, ihn zu befreien und verständigte die Rettungskräfte. Die Crew des Rettungshubschraubers und die Feuerwehr konnten aber nichts mehr für den 33-Jährigen tun. Er erlag seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

