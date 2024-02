25-Jährige wurde in Pasching von Stiefvater angeschossen

Der Versuch, einen vermeintlichen Einbrecher zu überführen, hat für eine 25-Jährige und ihren Stiefvater am Montag mit einem Notarzteinsatz geendet. Die junge Frau aus Thalgau wurde durch einen Schuss, der sich aus dem Gewehr ihres Stiefvaters gelöst hatte, schwer verletzt. Sie musste per Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden.

Schuss löste sich im Vorzimmer

Es war gegen 14 Uhr, als die 25-Jährige, die in Pasching (Bezirk Linz-Land) zu Besuch war, ungewöhnliche Geräusche hörte und befürchtete, dass ein Einbrecher ins Haus gekommen war. Sie informierte ihren Stiefvater über ihren Verdacht. Der 62-Jährige zögerte nicht lange, holte aus der Garage ein Kleinkalibergewehr, das er legal besaß und hielt Nachschau. Die Stieftochter folgte ihm. Als sie an ihm vorbeiging, löste sich laut ersten Aussagen aus unbekannter Ursache ein Schuss und traf die Frau im Bereich des linken Armes und am Bauch.

Keine Lebensgefahr

Der 62-Jährige legte die Waffe sofort nieder, wählte den Notruf und begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Mehrere Polizeistreifen wurden zu dem Haus beordert. Als die Beamten eintrafen, versorgte der Notarzt die verletzte 25-Jährige bereits. Die junge Frau wurde schließlich per Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Laut Auskunft des behandelnden Arztes bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr.

Die Langwaffe, eine Büchse (Kategorie C), wurde von der Polizei im Vorzimmer sichergestellt. Gegen den 62-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und insgesamt vier Schusswaffen sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wird der Mann auf freiem Fuß angezeigt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Einbrecher war keiner im Haus.

