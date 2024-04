24.4.2024: Ein beliebtes Datum, um "Ja" zu sagen

Sechs Paare wollen heute, am 24.4.24, "Ja" zueinander sagen. "So viele Trauungen gibt es normalerweise nur an Samstagen in der Hauptsaison." Die Gründe, an Tagen mit besonderem Datum zu heiraten, variieren von Paar zu Paar: "Manche sehen das als gutes Zeichen für die Ehe, andere finden es einfach schön – und manche können es sich einfach leichter merken", sagt Lötsch mit einem Lächeln.

Kein ungewöhnlich hohes Aufkommen herrscht dagegen am Steyrer Standesamt: Dort finden heute drei von fünf möglichen Trauungen statt, wobei von einem "sehr beliebten Jahr zum Heiraten" berichtet wird. Viel los ist dieses Jahr auch am Linzer Standesamt. Aber nicht heute: Trotz des "magischen" Datums haben sich keine Hochzeitspaare angemeldet.

