20-Jähriger nach kilometerlanger Flucht in Katsdorf gestoppt

Am gestrigen Sonntag führte eine Zivilstreife der Fremden- und Grenzpolizeiinspektion Leopoldschlag Kontrollen im Bezirk Urfahr Umgebung durch. Auf der B126 fiel ihnen ein aus Richtung Tschechien kommender Pkw auf. Dessen 20-jähriger Lenker aus Österreich, der in Tschechien wohnt, war in letzter Zeit des Öfteren wegen rücksichtslosem Verhalten bei Verkehrsanhaltungen aufgefallen.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und informierten die umliegenden Streifen zur Verstärkung. Er sollte im Bereich Glasau angehalten werden. Kurz vor Zwettl wendete der Lenker jedoch abrupt seinen Wagen in einer Zufahrt und war dabei, wieder in Richtung Staatsgrenze zu fahren. Die Streife verstellte ihm den Weg und einer der Beamten begab sich zur Fahrertür. In diesem Moment versuchte der Lenker wegzufahren. Das konnte der zweite Beamte, welcher sich noch im Streifenwagen befand, zumindest in Richtung B126 verhindern.

Daraufhin flüchtete der 20-Jährige über eine Gemeindestraße in Richtung des Zwettler Ortszentrums und später mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bad Leonfelden. Die Verfolgung erstreckte sich über mehrere Gemeindestraßen bis nach Reichenau im Mühlkreis, wo ihn die Beamten aus den Augen verloren. Zufällig anwesende Radfahrer gaben den Beamten dann den Hinweis, dass der Mann in Richtung Gallneukirchen geflüchtet sei. In der Zwischenzeit wurden Streifen der angrenzenden Bezirke verständigt. Im Ortsgebiet von Katsdorf konnte er schließlich, nach einem Defekt an seinem Fahrzeug, von einer Streife aus dem Bezirk Perg angehalten werden. Er wird wegen zahlreicher Verkehrsübertretungen angezeigt.

