15-jähriges Mädchen starb bei Unfall mit Moped

Trauer um die 15-jährige Janin aus Freistadt. Das Mädchen starb am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Sankt Oswald. Die junge Mühlviertlerin war auf ihrem Moped von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden, das einen anderen Pkw überholt hatte.

Es war gegen 21.30 Uhr abends, als ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Pkw auf der B38 Richtung Sandl unterwegs war. Als dieser einen vor ihm fahrenden Wagen überholte, übersah er die Mofalenkerin, die mit ihrem Zweirad entgegenkam. Das Mädchen aus dem Bezirk Freistadt wurde mit seinem Moped frontal gerammt, stürzte und kam am Straßenrand zu liegen.

Unbeleuchtet unterwegs?

Der Beifahrer (31) im überholten Auto – zufälligerweise ein Sanitäter – begann sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzte die Rettungskette in Gang. Der Notarzt, der wenig später an der Unfallstelle eintraf, konnte aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Sowohl die Insassen des überholten als auch des überholenden Pkw gaben in der Einvernahme gegenüber der Polizei an, dass das Motorfahrrad völlig unbeleuchtet unterwegs gewesen sei.

Ein Polizeisprecher sagte am Wochenende gegenüber den OÖNachrichten: "Wir haben das Mofa beschlagnahmt, es wird nun kriminaltechnisch untersucht, und wir versuchen herauszufinden, ob das Licht eingeschaltet war oder nicht." Mögliche Ergebnisse dazu seien aber frühestens in einigen Tagen zu erwarten, so der Polizeisprecher.

