15-Jährige fuhren mit gestohlenem Auto von Wiener Neustadt nach Pettenbach

Ohne Führerschein und mit einem Auto, das sie in Wiener Neustadt entwendet hatten, waren drei Burschen über das Wochenende in Ober- und Niederösterreich unterwegs. Zwei amtsbekannte 15-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems und ein Freund von ihnen hatten das Fahrzeug am Samstag auf dem Firmengelände einer Autowerkstätte in Betrieb genommen.

Leichtes Spiel für Diebe

Dabei hatte das Trio leichtes Spiel: Die Fenster standen offen, der Schlüssel lag gut sichtbar in der Mittelkonsole. Die Kennzeichen nahmen sie von einem anderen Wagen, der ebenfalls auf dem Parkplatz stand, und montierten sie um.

Auf dem Parkplatz der Neuen Mittelschule Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) war am Dienstagnachmittag Schluss mit der unerlaubten Spritztour, die Polizei fand den gesuchten Wagen und die Minderjährigen. Sie zeigten sich – nach anfänglichem vehementen Leugnen – geständig. Der Besitzer hat sein Auto mittlerweile wieder, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

