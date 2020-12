1-2-3-Ticket: „Der Bund kann uns keine Tarife vorschreiben“

Um drei Euro am Tag sollen in Österreich künftig alle öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen: von den ÖBB bis hin zu regionalen und lokalen Verkehrslinien. Pro Jahr soll das 1-2-3-Ticket, auf das sich die schwarz-grüne Bundesregierung geeinigt hat, also 1095 Euro kosten. Zum Vergleich: Alleine die ÖBB verlangen derzeit für ihre „Österreichcard“, die bundesweite Jahreskarte fürs Zugfahren, unermäßigt fast 2000 Euro.

Städtische Verkehrsbetriebe rechnen durch die Verbilligung der Tarife daher mit Mehrkosten, falls das Ticket 2021 eingeführt werden sollte. Die Linz AG kalkuliere mit zusätzlichen Verlusten von 20 Millionen Euro pro Jahr, sagt Verkehrs-Stadtrat Markus Hein (FP). Die Stadt Linz begrüße die Einführung eines solchen Tickets, sagt Bürgermeister Luger. Aber: Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) „muss mit uns auf Augenhöhe reden. Der Städtebund gehört an den Verhandlungstisch.“

Denn: Der Bund habe gar keine „Tarifkompetenz“ und könne gar keine bundesweit einheitlichen Vorgaben machen. Das steht in einem verfassungsrechtlichen Gutachten des Innsbrucker Universitätsprofessors Arno Kahl, das der Städtebund eingeholt hat.

Aus dem Ministerium habe es geheißen, man befinde sich mit Linz „in intensiven Verhandlungen.“ „Wir haben dazu absolut keine Gespräche geführt“, betont hingegen Hein. Es dürfe keine Verknüpfung der Finanzierung des Projekts Linzer Stadtbahn mir dem 1-2-3-Ticket geben. „Der öffentliche Verkehr ist in Linz ohne Ausbau schon am Limit. „Die Stadtbahn und die beiden neuen O-Buslinien sind die Grundvoraussetzung, dass wir in Zukunft mehr Fahrgäste transportieren können“, so der Linzer Bürgermeister. Das 1-2-3-Ticket müsse für die Städte daher „kostenneutral“ sein.