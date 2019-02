Scharfe Experten-Kritik an der Karfreitags-Regelung

WIEN. Eingriff in Kollektivverträge wird als "nicht zulässig" angesehen.

Bleibt der Feiertag? Bild: weihbold

Die Regierung hat gestern ihren Antrag zur Streichung des Karfreitags als Feiertag eingebracht. Wie von ÖVP und FPÖ angekündigt, wird damit nicht nur das Arbeitsruhegesetz geändert. Auch die von den Sozialpartnern beschlossenen Sonderregelungen zum Karfreitag in Kollektivverträgen sollen gestrichen werden.

Hier haken die Arbeitsrechts-Professoren ein. Franz Marhold von der Wirtschaftsuniversität Wien hält diesen Eingriff in den Generalkollektivvertrag für nicht zulässig. Marhold verweist dabei auf Urteile sowohl des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) als auch des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrecht (EGMR).

"Kollektivvertrag gilt weiter"

Marhold gesteht der Regierung zwar zu, dass die Sonderregelungen in den Kollektivverträgen geändert werden müssen. Das dürften aber nur die Sozialpartner selbst tun. "Klarheit und Rechtssicherheit" bringe die aktuelle Regelung damit nicht. "Nach meiner Sicht ist durch die gesetzliche Änderung nicht viel gewonnen, weil der Generalkollektivvertrag trotz des Eingreifens des Gesetzgebers unverändert weiter gilt."

Evangelische Arbeitnehmer sollten trotzdem am Karfreitag nicht zu Hause bleiben. Das könnte als Pflichtverletzung gewertet werden und zur Entlassung führen. Allerdings könnten sie ihre Feiertagszuschläge einklagen und dabei auf den Generalkollektivvertrag verweisen. Auch die Sozialpartner, in diesem Fall die Wirtschaftskammer und der ÖGB, müssten aus Sicht des Arbeitsrechtlers ein Interesse daran haben, gegen den Eingriff in ihre Kollektivvertragshoheit vorzugehen.

Genau das hat der ÖGB auch vor. "Beim ersten Darüberschauen gehe ich davon aus, dass die Regelung nicht halten wird und anfechtbar ist", sagte der leitende ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz.

Das sieht auch der Arbeitsrechtsprofessor Walter Pfeil von der Universität Salzburg so. Er hält den Eingriff in die Kollektivverträge für verfassungswidrig. Außerdem weist er das Argument der Regierung zurück, mit dieser Regelung die Vorgaben des EuGH umzusetzen. Die Streichung des Feiertags am Karfreitag sei keine Vorgabe des EuGH, sondern "politischer Wille".

Diesen Zwang gebe es nicht, so Pfeil. Denn die Regierung hätte auch andere Möglichkeiten gehabt, die Ungleichbehandlung zwischen evangelischen und anderen Arbeitnehmers beim Karfreitag zu beseitigen. Deshalb hält der Arbeitsrechtler auch den "relativ unverfrorenen" Eingriff in jene Kollektivverträge, die den freien Karfreitag weiterhin vorsehen, für verfassungswidrig. Es sei ein Verstoß gegen die verfassungsrechtlich garantierte Koalitionsfreiheit (das Recht, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände zu bilden, Anm.).

Pfeil rechnet damit, dass sowohl der Verfassungsgerichtshof als auch der EuGH das Gesetz aufheben müssten, sollten sie damit befasst werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema