Kanzlerbesuch in China: Betrugsopfer FACC bekommt sein Geld zurück

Nach jahrelangem Ringen fließen zehn Millionen Euro an Innviertler Luftfahrtzulieferer.

Chinas Premier Li Keqiang und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Empfang mit militärischen Ehren in Peking Bild: BKA / Dragan Tatic

Anfang 2016 gab das Innviertler Unternehmen FACC bekannt, Opfer eines Cyber-Betrugs in Höhe von rund 50 Millionen Euro geworden zu sein. Von der Beute wurden etwa zehn Millionen Euro auf Konten chinesischer Banken sichergestellt. Das Geld wurde aber eingefroren. Seither gab es ein zähes Ringen mit den chinesischen Behörden. Gut drei Jahre später ist klar: Das Geld soll demnächst an den Innviertler Luftfahrtzulieferer überwiesen werden.

Vereinbart wurde das in einer Absichtserklärung, die gestern, Sonntag, in Peking unterschrieben wurde. Anlass war der offizielle Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) in China mit Empfang bei Premierminister Li Keqiang. In der Erklärung mit der Unterschrift des Botschafters Friedrich Stift heißt es: "Rückgabe eingefrorener Mittel aus Fällen, bei denen österreichische Unternehmen betrogen wurden, durch das Ministerium für öffentliche Sicherheit der Volksrepublik China an Österreich". Insgesamt gehe es um 16 Millionen Euro, so Kurz. Die Firmennamen und die Zahl der betroffenen Unternehmen wurden nicht bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach ist FACC auf jeden Fall dabei.

Das Geld wird zuerst an die Verwahrungsstelle des Oberlandesgerichts Wien gehen. Österreichs Justiz hatte Rechtshilfeersuchen gestellt. Auf politischer und diplomatischer Ebene war intensiv versucht worden, die Behörden davon zu überzeugen, das Geld freizugeben. Aus China war zu hören, dass es noch Unklarheiten bezüglich des Sachverhalts gebe. Der Kanzlerbesuch soll nun endgültig die Lösung gebracht haben.

Weitere Absichtserklärungen, die gestern unterschrieben wurden, betreffen die Zusammenarbeit vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, den Austausch zwischen Palastmuseum Peking und Kunsthistorischem Museum Wien sowie Forschung zum Thema "Großer Panda".

Wohlstand vor Bürgerrechten

Kurz sagte nach dem Gespräch mit Li, Österreich habe zwei große Ziele: Bis 2025 sollen die Gäste- und Nächtigungszahlen von Chinesen in Österreich (eine und 1,5 Millionen) verdoppelt werden. Der bilaterale Handel soll von 13 auf 20 Milliarden Euro steigen. Ab Juni gibt es von Wien einen vierten Direktflug nach China. Bei dem Treffen sei auch über Bürgerrechte gesprochen worden, so Kurz. Der chinesische Premier habe angemerkt, dass der Fokus seiner Regierung weiter darauf liege, Menschen aus der Armut zu führen.

Heute trifft Kurz noch Staatspräsident Xi Jinping. Dass Kurz von Premier Li mit Salutschüssen empfangen wurde, ist laut Beobachtern ein Zeichen großer Wertschätzung für Österreich. Li sagte gestern, dass Österreich ein wichtiges Land in der EU sei.

Auch in Peking angekündigt hat Kurz, dass die Bundesregierung künftig Firmenkäufe von Investoren aus Drittstaaten strenger prüfen will. Meldepflicht und mögliche Verbote (durch ein neues Gremium) erfolgen ab zehn statt bisher 25 Prozent. Der Ministerratsbeschluss ist für Mai geplant.

1 Kommentar fritzlfreigeist (973) 29.04.2019 00:56 Uhr Wer soll dieses Märchen glauben ? FACC ist eine chinesische Firma und die Eigentümer werden wohl seit Jahren versuchen, das Geld wieder zu bekommen, das der chin. Staat auf Bankkonten gesperrt hat.

