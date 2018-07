Österreich macht 2018 weniger Schulden als geplant

Mit Kreisky (" mir sind ein paar Milliarden Schulden lieber......") ist das Schuldenmachen in Österreich salonfähig gemacht worden. Die folgenden Koalitionsregierungen übertragen dann alles bisher Dagewesene und das auch in Zeiten von Hochkonjunktur.

Die Unfähigkeit der Politiker, die stetig steigende Verschuldung zu beenden, sieht man daran, dass meist an den falschen Bereichen, meist zu Lasten der Menschen, die keine wirkungsvolle Lobby im Rücken haben.

Die parallel dazu permanent stattfindende und schleichende Geldentwertung, für Schuldner wie dem Staat hilfreich zwar hilfreich, trifft auch die Mittelschicht, die den Löwenanteil der Steuerlast stemmt.



Aber der Krug geht bekanntlich solange zum Brunnen, bis er bricht.