Papst appellierte an Jugend: Baut Brücken statt Mauern

Papst Franziskus in Panama Bild: REUTERS

PANAMA-STADT. Mit seinem Appell für mehr Zusammenhalt begeisterte Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Panama. Er rief dazu auf, Brücken statt Mauern zu bauen – und verurteilte "diese Erbauer von Mauern, die, indem sie Angst säen, Menschen zu spalten versuchen". Laut Angaben der Veranstalter nahmen an der Feier am Küstenstreifen von Panama-Stadt rund 250.000 junge Menschen teil – viele von ihnen als einfache Besucher. Offiziell als Pilger registriert haben sich den Organisatoren zufolge nur rund 86.000 Menschen. Aus Österreich sind mehr als 200 Wallfahrer dabei.

"Mit euren Gesten und eurem Verhalten, mit euren Blicken, mit den Wünschen und vor allem mit der Sensibilität, die ihr habt, widerlegt und entschärft ihr all jene Reden, die darauf bedacht sind, Spaltung hervorzurufen, und die mit aller Kraft diejenigen ausschließen und vertreiben wollen, die nicht wie wir sind", sagte der Pontifex.

Kurz nach seiner Rückkehr aus Panama will Franziskus einen neuen Schritt im Dialog mit dem Islam setzen. Von 3. bis 5. Februar besucht er die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), berichtet Kathpress. Erstmals wird damit ein Papst die Arabische Halbinsel betreten, die für den Islam heiliges Land ist.

