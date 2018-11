Diebe stahlen 13.400 Tafeln Schokolade

DARMSTADT. Süße und kalorienreiche Beute haben Unbekannte bei einem Coup in Deutschland gemacht.

Die Diebe stahlen laut Polizei gleich 13.400 Tafeln Schokolade eines bekannten Herstellers aus dem Anhänger eines Lastwagens. Sowohl von den Tätern als auch von der Beute, die mehr als eine Tonne wiegen dürfte, geht man davon aus, dass eine Tafel zumindest 100 Gramm hat, fehlt derzeit noch jede Spur.

Der Lkw-Fahrer hatte seinen Sattelzug am Sonntagabend auf einer Raststätte entlang der A67 bei Lorsch in Südhessen abgestellt und legte sich gegen 23 Uhr in der Koje seines Fahrzeugs schlafen.

Als er am darauffolgenden Montag gegen sieben Uhr aufwachte, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte: Während seiner Nachtruhe war der Auflieger des Sattelzuges aufgebrochen worden. Unbekannte hatten vier Paletten Schokolade daraus entwendet und dann auf noch unbekannte Weise abtransportiert.

