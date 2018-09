Die schwierige Frage nach der Leitkultur

LINZ. OÖVP will sich stärker in Wertedebatte einbringen – "Angesichts von Chemnitz brandaktuell".

Wolfgang Hattmannsdorfer, Thomas Stelzer, Seyran Ates, Severin Lederhilger (L. OÖ) Bild:

Die gemeinsamen Werte werden in der politischen Diskussion gerne beschworen. Doch wie sehen diese Werte aus? Gibt es so etwas wie eine Leitkultur? Unter dem Titel "Was hält Oberösterreich zusammen?" lud die ÖVP Oberösterreich am Montag zum "PoliTalk". Mit Landeshauptmann Thomas Stelzer diskutierten Seyran Ates, Imamin und Gründerin einer liberalen Moschee in Berlin, und Severin Lederhilger, Generalvikar der Diözese Linz.

Auch wenn der Begriff "Leitkultur" eine Diskussion sogar hemmen könne, brauche es eine "Vorstellung davon, wie Menschen aus unterschiedlichen Kulturen friedlich zusammenleben", betonte Ates. Die Werte seien in Europa durch die Menschenrechtskonvention und die nationalen Verfassungen definiert: "Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, das Recht, seine Sexualität selbstbestimmt zu leben." Die Rechtsanwältin spricht sich aber auch klar gegen Zuwanderer aus, die diese Werte nicht teilen: "Da muss man auch mit Druck reagieren, wenn sich jemand gegen die Gesellschaft wendet." Einen Wertekonsens, über den man zwar diskutieren muss, der aber auch nicht beliebig sein dürfte, hält auch Lederhilger für notwendig: "Dabei geht es nicht um Gesetze allein, sondern auch darum, den Geist, der den demokratischen Gesetzen innewohnt, zu vermitteln." Ansonsten würde man auch in der Integration "keinen Erfolg haben".

"Freiheit, Eigenverantwortung und sozialer Zusammenhalt", seien die Werte, die Europa "zu Wohlstand und Frieden geführt" hätten, betonte Stelzer auch die Rolle der EU als Wertegemeinschaft. Aufgabe der Politik sei es, "zu fragen, wie diese Leitkultur auch in Regelungen Ausdruck findet".

Die ÖVP will sich diesem Thema verstärkt widmen. "Wir stellen unsere Heimat und unsere Werte in den Mittelpunkt. Gerade angesichts der Vorgänge in Chemnitz ist die Frage, was uns als Gesellschaft zusammenhält, brandaktuell", so Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.

