Kickl, die Politik und das Recht: Aufschrei nach Aussage zu Rechtsstaat

WIEN. Innenminister meint, das Recht habe der Politik zu folgen, "nicht die Politik dem Recht"

Minister Kickl: Nicht nur SPÖ und Neos, auch Bundespräsident und Justizminister weisen den Blauen zurecht Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Herbert Kickl bleibt sich treu. Schon als FPÖ-Generalsekretär sagte er 2015, die Europäische Menschenrechtskonvention solle erneuert oder ersetzt werden.

Damit stelle sich Kickl "außerhalb des Verfassungsbogens": Mit diesen Worten wies der damalige Justizminister Wolfgang Brand-stetter (ÖVP) den Blauen zurecht.

Als Innenminister hat Kickl seine Ansichten nicht geändert.

Am Dienstagabend im ORF-Report kündigte er an, Grundregeln wie die Menschenrechtskonvention zu hinterfragen. Angesprochen darauf, dass Ausgangssperren für Asylwerber und die rasche Abschiebung von Flüchtlingen an rechtsstaatliche Grenzen stoßen – etwa die Menschenrechtskonvention oder EU-Recht –, sagte Kickl: Man müsse darauf achten, nicht "über die eigenen Gesetze zu stolpern". Oft seien das "irgendwelche seltsamen rechtlichen Konstruktionen, teilweise viele Jahre alt, aus ganz anderen Situationen heraus entstanden".

Darüber wolle er diskutieren, denn "der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht".

Van der Bellen schaltet sich ein

Wieder widerspricht der Justizminister. "In einem Rechtsstaat steht das Recht an oberster Stelle", sagte der für Justiz und Verfassung zuständige Minister Josef Moser (ÖVP) am Mittwoch beim Verlassen der Regierungssitzung. In der Verfassung sei klar geregelt, dass die gesamte Verwaltung nur auf Basis der Gesetze ausgeübt werden dürfe. "Ich bin mir sicher, dass auch der Bundesminister Kickl sich daran halten wird", so Moser.

Ein Hinterfragen der Europäischen Menschenrechtskonvention hält der Justizminister nicht für notwendig. Diese Vereinbarung habe sich bewährt.

Der Aufschrei der Opposition war schriller. Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried betonte, die Politik dürfe sich niemals über den Rechtsstaat stellen. Kanzler Sebastian Kurz möge Kickl "endlich aus der Regierung entfernen". Für den Neos-Abgeordneten Niki Scherak ist der Innenminister "offensichtlich überfordert und ungeeignet".

Ohne Kickl zu erwähnen, wies Bundespräsident Alexander Van der Bellen alle Versuche zurück, an der Europäischen Menschenrechtskonvention zu rütteln. Das "wäre eine Aufkündigung des Grundkonsens der Zweiten Republik", schrieb Van der Bellen auf Twitter. Die Konvention stehe seit 59 Jahren im Verfassungsrang.

In Schutz genommen wurde der Innenminister von seinem Parteifreund Norbert Hofer, dem Verkehrsminister: Kickl habe sagen wollen, dass die Gesetze im Parlament beschlossen werden. Ziel von Wahlen sei es, dass Persönlichkeiten in gesetzgebende Körperschaften einziehen, um Gesetze zu beschließen und zu ändern.

ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel unterstrich, dass Kickl "auf dem Boden des Rechtsstaats" bleiben wolle. Allgemein meinte er, man müsse alle Möglichkeiten prüfen, um Gewalttaten durch Flüchtlinge zu verhindern.

Bald in Oberösterreich: Jobbörse für Asylberechtigte

Asylwerber und Asylberechtigte sind nicht nur ein Thema des Innenministeriums: Die Bundesregierung fördert eine Job-Börse für Asylberechtigte. Diese Veranstaltung lockte am Mittwochvormittag mehr als 1100 Betroffene in die Gösserhalle in Wien.

Ähnliche Veranstaltungen sollen demnächst auch in Oberösterreich und Tirol stattfinden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte beim Besuch der Arbeitsvermittlung, man wolle arbeitslose Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt bringen; aus Leistungsempfängern sollten „Leistungserbringer“ werden.

Organisiert hatten die Veranstaltung das AMS, die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung. Rund 40 Unternehmen waren vertreten.

Kurz betonte, dass die Gruppe der arbeitslosen Asylberechtigten wesentlich größer sei als jene der Asylwerber in Lehre.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sagte, man wolle von den 30.000 arbeitslosen Asylberechtigten möglichst vielen zu einem Job verhelfen. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) verwies darauf, dass jeder Arbeitslose der Allgemeinheit Geld koste.

AMS-Chef Johannes Kopf forderte die Asylberechtigten auf, die Chance zu nutzen. Sollte es bei der Jobsuche nicht sofort klappen, sollten sie nicht aufgeben; viele Vermittlungen würden sich erst in weiterer Folge ergeben.

