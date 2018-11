Migrationspakt: Schönborn kritisiert die Regierung

WIEN. Ausstieg aus UN-Migrationspakt für Kardinal "hinterfragbar".

Kardinal Schönborn wünscht sich, dass die Länder selbst über humanitäres Bleiberecht entscheiden können Bild: APA/Erwin Scheriau

Kritik von höchster kirchlicher Stelle gab es nun auch für den Entschluss der Bundesregierung, den UN-Migrationspakt als eines von weltweit ganz wenigen Ländern nicht mitzutragen. "Das Migrationsproblem ist ein weltweites Problem. Zu glauben, dass man das in Österreich alleine lösen kann, ist zumindest ein bisschen hinterfragbar", sagte Kardinal Christoph Schönborn am Sonntag im ORF.

"Alleine werden wir nichts schaffen. Wir können nur vernetzt mit guten Brücken zu den Nachbarn arbeiten und leben", appellierte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz.

Betroffen zeigte sich Schönborn auch vom Schicksal jener iranisch-armenischen Jungfamilie in seinem Heimatbundesland Vorarlberg, deren (geplante) Abschiebung zuletzt bundesweit Aufsehen erregt hat. Die im fünften Monat schwangere Mutter musste nach einem Kollaps, den sie während der Amtshandlung der Polizei erlitten hatte, ins Spital zur gynäkologischen Behandlung. Ehemann und Sohn wurden dennoch nach Wien gebracht, von wo sie nach der Genesung der Frau gemeinsam abgeschoben werden sollen.

"Empört über diesen Fall"

Die Familie mit negativem Asylbescheid lebt seit fünf Jahren in Sulzberg im Bregenzerwald und gilt als vorbildlich integriert. "Ich empfinde sehr mit meinen Landsleuten in Vorarlberg, die über diesen Fall empört sind", sagte Schönborn. Denn wenn eine Familie derart gut integriert sei, "wäre es ein Verlust für Österreich, sie nicht hier zu behalten". Deshalb müsse in diesem Fall "unbedingt das humanitäre Bleiberecht" eingesetzt werden.

Der Kardinal schloss sich der Forderung der Landeshauptleute Markus Wallner (Vorarlberg, VP) und Peter Kaiser (Kärnten, SP) an, die Kompetenz für die Vergabe des humanitären Bleiberechts in die Hand der Bundesländer zu legen. "Natürlich soll man denen ein gewichtiges Wort geben", sagte der Wiener Erzbischof in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

Skeptisch ist Schönborn angesichts der Pläne von Innenminister Herbert Kickl (FP), die Rechtsberatung für Asylwerber einer Bundesagentur zu übertragen und damit seinem Haus zu unterstellen. In Österreich habe sich die Praxis der Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher und staatlicher Organisationen bewährt.

