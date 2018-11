BVT: Goldgruber und Lett im U-Ausschuss

WIEN. Diese Woche dürfte es im Untersuchungsausschuss rund um die BVT-Affäre noch einmal spannend werden.

Goldgruber und Kickl Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Mit Generalsekretär Peter Goldgruber und Kabinettsmitarbeiter Udo Lett stehen zwei zentrale Figuren aus dem Innenministerium auf der Zeugenliste. Die beiden sollen sich maßgeblich in die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwältin eingebracht haben. Außerdem war Goldgruber in die Entscheidung eingebunden, welche Einsatzgruppe die Hausdurchsuchungen durchgeführt hatte. Die bisherigen Befragungen zeigen, welche zentrale Rolle Goldgruber und Lett spielten. Die Opposition will außerdem herausfinden, inwieweit Innenminister Herbert Kickl (FP) in die Vorgänge involviert war.

Weiters sind BVT-Chef Peter Gridling und Dominik Fasching geladen, der Gridling während seiner Suspendierung als Leiter vertreten hat. Wie berichtet wurde die Suspendierung vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben, und auch die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Gridling wurden eingestellt.

Mittlerweile wurden neue Vorwürfe gegen einige BVT-Mitarbeiter bekannt. Dem entlassenen Spionagechef P. und seinem früheren Mitarbeiter S. wird Wiederbetätigung vorgeworfen. Sie sollen in einer internen WhatsApp-Gruppe Bilder mit antisemitischen und rassistischen Sprüchen verschickt haben. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Gegen die zwei Männer wird nach einer Anzeige der Ermittler der Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Der Anwalt von P. sieht darin einen Versuch, seinen Mandaten "erneut zu diskreditieren".

