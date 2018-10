Änderung beim "Sitzenbleiben"

WIEN. Mit einer leichten Änderung geht das "Pädagogik-Paket" von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) in Begutachtung.

Die Regelung über das Sitzenbleiben in der Volksschule wird differenziert. In der zweiten Klasse darf mit einem Fünfer automatisch aufgestiegen werden, ab zwei "Fleck" entscheidet darüber die Schulkonferenz. Bei der Mittelschule wird noch einmal klargestellt, dass dauerhafte Leistungsgruppen in Deutsch, Mathe und Englisch nur eine von zahlreichen Differenzierungsmöglichkeiten sind. Die Schulen müssen sie nicht einführen.

