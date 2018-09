Sesselrücken in der Schweizer Bundesregierung

BERN. In der Schweizer Regierung gibt es gut ein Jahr vor der nächsten Parlamentswahl ein Sesselrücken in der Regierung.

Verkehrsministerin Leuthard geht. Bild: REUTERS

Zwei Tage nach dem Wirtschaftsminister kündigte gestern Umwelt- und Verkehrsministerin Doris Leuthard ihren Rücktritt per Ende des Jahres an. Die 55-Jährige war seit 2006 in der Regierung. Sie gehört der CVP (Christlichdemokratische Volkspartei) an.

Am Dienstag hatte bereits Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt angekündigt. Er vertritt die liberale FDP.

In der Schweiz kommt es sehr selten zu Ministerwechseln. Die Bundesregierung ist eine Kollegialbehörde, die seit Jahrzehnten aus sieben Bundesräten besteht. Sie werden für je vier Jahre von beiden Parlamentskammern gewählt und repräsentieren die vier wichtigsten Parteien im Land. Sie teilen alle Ressorts untereinander auf und übernehmen turnusmäßig zusätzlich jeweils für ein Jahr das Amt des Präsidenten.

