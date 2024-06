Pro & Contra: Sind Elefantenrunden für Wahl relevant?

PRO

Ziehen noch immer

Zugegeben, die Wortwahl der Kandidaten war nicht immer die gewählteste. Aber wenn relevante Themen diskutiert werden – was in der ORF-Debatte diese Woche nur zum Teil der Fall war –, dann ist das Interesse des Wahlvolks vorhanden. Bis zu 711.000 Zuseher – im Durchschnitt immerhin 638.000 – beweisen erfreulicherweise: Die EU-Wahl ist den Österreichern doch nicht komplett egal. Schon die erste der zwei Elefantenrunden auf Puls 24 erreichte mehr als eine halbe Million Zuschauer. Die wahlentscheidenden älteren Bürger informieren sich nicht via Instagram- oder Tiktok-Clips, sondern im analogen Fernsehen. Dort die Standpunkte zu verfolgen, hat nicht nur Unterhaltungswert, sondern bestärkt oder dreht sogar Entscheidungen.