Pro & Contra: Braucht es einen Führerschein für E-Biker?

CONTRA

Abschreckend

E-Biker seien im Schnitt um zehn Jahre älter als Radfahrer, die auf Elektroantrieb verzichteten, heißt es vom ÖAMTC. Ein Führerschein speziell für E-Bikes würde also hauptsächlich auf die ältere Altersgruppe abzielen. Er müsste aber von allen verlangt werden. Ob es zielführend ist, wenn 18-Jährige neben ihrem B-Führerschein noch den „E“-Schein dranhängen, ist fraglich. Eine Einführung würde, wie so oft, an der Reglementierung scheitern. Von den Kontrollen, die dann wohl auf Feldwege ausgeweitet werden müssen, ganz abgesehen. Hinzu kommt die abschreckende Wirkung. Sinkt die Zahl der E-Biker, so könnte sich das negativ auf die Gesundheit der Gesamtbevölkerung auswirken. Immerhin bringt der Elektroantrieb auch Sportmuffel in Bewegung.