Alaba & Arnautovic fehlen beim EM-Start: Verkraftet das ÖFB-Team die Ausfälle?

CONTRA

Kollektiv reicht nicht

Mannschaftsgefüge hin oder her – natürlich wären die möglichen Ausfälle von David Alaba oder Marko Arnautovic bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland kaum aufzufangen. Österreichs Team hat zwar mittlerweile definitiv die Qualität, in einzelnen Partien solche Top-Spieler zu ersetzen – wenn man sich aber die Gruppengegner bei der kommenden Endrunde ansieht, würde ein Fehlen dieser Unterschiedsspieler doppelt wehtun. Gegen Frankreich oder die Niederlande wird es nicht nur auf ein starkes Kollektiv ankommen: Die Erfahrung eines dreifachen Champions-League-Siegers Alaba oder die genialen Momente von Ausnahmekönner Arnautovic wären in solchen Top-Duellen kaum zu ersetzen.