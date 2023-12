"Grüne" Skitouren in der Pyhrn-Priel-Region

"Gemeinsam am Berg, nachhaltig Skibergsteigen" – das ist das Motto zum Auftakt der etwas anderen Skitourensaison in der Region Pyhrn-Priel. "Wir hatten bereits eine starke Zunahme von öffentlichen Anreisen zu unseren Kursen und Angeboten. Die tolle Zusammenarbeit mit den lokalen Betrieben und dem Tourismusverband Pyhrn-Priel hat uns jetzt aber motiviert den nächsten Schritt zu gehen", sagt Hati Finsterer von der Alpinschule Alps. Es gehe nicht darum, die individuelle Anreise mit dem Auto schlechtzumachen, "sondern vielmehr die tollen Touren- und Abenteuermöglichkeiten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich sind, bekannter zu machen", sagt der Bergführer, der selbst die höchsten Berge Österreichs mittels Anreise mit Öffis und seinem Rennrad bewältigt hat – auch im Winter – und also mit gutem Beispiel vorangeht.

In Kooperation mit der Urlaubsregion Pyhrn-Priel, Intersport Pachleitner und den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen werden für Skitourengeherinnen und Skitourengeher am nächsten Wochenende – 16. und 17. Dezember – auf der Wurzeralm und im Toten Gebirge nachhaltige Skitouren zum Opening angeboten. Mit öffentlicher Anreise etwa von Linz oder dem Zentralraum aus. In Kooperation mit Alps verlosen die OÖNachrichten 2 x 2 Plätze für einen der beiden Skitourentage an OÖN-Leser.

Schon die Anreise ist ein Abenteuer

"Dank der guten öffentlichen Anbindung von Bus und Bahn bietet die Urlaubsregion Pyhrn-Priel ideale Voraussetzungen für eine umweltschonende Anreise", sagt Corinna Polz vom Tourismusverband Pyhrn-Priel. Und so sieht die nachhaltige Skitour an den beiden Tagen aus: Anfahrt mit dem Zug und Zubringerdienst mit Taxi, vom Bahnhof Spital am Pyhrn werden neben den regulären, eng getakteten Zubringerbussen auch Shuttletaxis und E-Bikes unterwegs sein. "Kunden, die öffentlich anreisen, bekommen die Shuttlefahrt mit dem Taxi als Alps-Klimabonus erstattet und können entspannt ohne Auto anreisen", sagt Finsterer.

Das Schönste – auch bei nachhaltigen Skitouren – ist natürlich die Abfahrt. Bild: Alps

Wer etwa mit dem Zug um 6.57 Uhr in Linz starte, sei zum Beispiel um 7.59 Uhr bereits in Hinterstoder – das seien nur 20 Minuten mehr Nettozeit als mit dem Auto. "Wir sind vor zwei Jahren mit dem Alps-Skitourenbus und dem Skitourentaxi gestartet und werden heuer 73 Skitouren in allen Schwierigkeitsgraden mit öffentlicher Anreise in die Region anbieten", sagt Finsterer, der seit zehn Jahren gemeinsam mit den OÖN auch die Skitouren-Einsteigertage auf der Wurzeralm organisiert.

Die Bedingungen seien heuer bereits grandios, neben einer Lawinenschulung mit dem Bergführer und Experten Heli Steinmassl wartet auf die Teilnehmer dann eine Skitour – entweder über die Hintersteineralm oder abenteuerlich mit Hati Finsterer mit E-Bike und Aufstieg auf das Karleck. Aber was ist eigentlich das Besondere an einer nachhaltigen, "grünen" Skitour? Finsterer: "Es ist ein ganz anderes Erlebnis, als wie wann man mit dem Audi Q7 wo hinfährt, kurz raufgeht und gleich wieder im Warmen sitzt." Die Wege, die Anreise – auch abseits der klassischen Skitourenrouten – sei ein Abenteuer. "Das ist auch für die Teilnehmer ein völlig anderes Gefühl und wir bekommen ausschließlich positives Feedback", sagt Finsterer. Das Besondere sei dazu, dass der Ausgangspunkt der Tour nicht der Endpunkt sein muss – gerade in der Region Spital am Pyhrn gebe es viele Möglichkeiten für Überquerungen, wie etwa die Warscheneck-Überschreitung oder Touren im Loigistal. Ziel sei es, so auch beim Skitourengehen die CO2-Bilanz zu verbessern und einen Beitrag zu mehr Umweltbewusstsein zu schaffen.

