Yoga-Garten mit traumhafter Aussicht

Als Wirtin (Gasthof "Zur alten Schmiede" in Sierning) müsste Maria Schubert nicht um 6.30 Uhr aufstehen, aber im Sommer hält sie um diese Zeit trotzdem nichts mehr im Bett. "Als Erstes gehe ich jeden Tag in den Garten, genieße die ruhige Morgenstimmung und gieße meine Pflanzen", erzählt die 62-jährige Sierningerin. Ihr Garten sei ihr Ausgleich zur fordernden Arbeit in der Gaststube, die sie eigentlich gar nicht mehr machen müsste. Denn Maria Schubert ist, ebenso wie ihr Mann Christian, bereits in Pension. Aber so ganz aufhören wollte das Paar trotzdem nicht. "Deshalb haben wir die Öffnungszeiten eingeschränkt und machen weiter", erzählt die agile Pensionistin.

Jetzt bleibe ihr etwas mehr Zeit als früher, die sie mit Freude dafür nütze, neue Ideen in ihrem Garten umzusetzen. "Hier kann ich meine kreative Ader nach Herzenslust ausleben." So hat Schubert zum Beispiel die alten Wanderschuhe ihres Mannes kurzerhand in Blumentöpfe umgewandelt. Sukkulenten wucherten jetzt aus ihnen heraus und würden von Gästen oft bewundert, wie die gebürtige Steyrerin stolz erzählt.

Für sie ist ihr Garten keineswegs nur zum Arbeiten da. "Ich genieße es, im Sommer unter freiem Himmel Yoga zu machen, da entspanne ich mich gleich doppelt." Sogar ein Yogakurs hätte in ihrem Garten bereits stattgefunden.

"Glücklich, so leben zu dürfen"

Entspannung und Ruhe sind der Wirtin überhaupt sehr wichtig. "Deshalb haben wir gleich drei Plätze, wo wir uns, je nach Tageszeit, gemütlich zusammensetzen können." Das sei am Vormittag die Terrasse im Garten, am Nachmittag das schattige Plätzchen im Eingangsbereich und zwischendurch die Bank neben dem Gemüsebeet, wo sich Maria Schubert nach getaner Gartenarbeit gern niederlässt.

"Egal, wo mein Mann und ich sitzen, wir genießen überall die tolle Aussicht in die Felder und Wälder rundherum und sind glücklich, so leben zu dürfen", schwärmt Schubert.

